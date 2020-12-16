Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал свою поездку в Европу и вернулся в Вашингтон из-за кибератак на американские госучреждения. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) США.

По его данным, по возвращении О'Брайен проведет заседания СНБ, а также созовет межведомственную встречу на высоком уровне, пишет РИА Новости. Отмечается, что заседания будут связаны с кибератаками на госдепартамент, министерство внутренней безопасности, минфин и минторг США.

Советник Трампа планировал вернуться в США в субботу, однако прервал свою поездку, успев посетить лишь Францию и Израиль. Визиты в Италию, Германию, Швейцарию и Великобританию пришлось отменить.

Ранее агентство Reuters сообщило, что хакеры похитили данные министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным СМИ, действия злоумышленников оказались настолько серьезными, что в Белом доме состоялось экстренное совещание.