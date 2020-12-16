Стартовало производство гибридного Kia Sorento

Компания Kia объявила о начале производства гибридного Sorento. Автомобиль встал на конвейер завода в городе Хвасонг (Южная Корея). Продажи Sorento Plug-in Hybrid в Европе запланированы на начало 2021 года.

Кроссовер получил бензоэлектрическую силовую установку на основе турбомотора с непосредственным впрыском 1.6 T-GDI (180 л.с, 265 Нм), дополненного электродвигателем с мощностью в 91 л.с. и крутящим моментом в 304 Нм. Общая отдача системы равна 265 "лошадкам" и 350 ньютон-метрам.

Такие характеристики делают новинку самым мощным Sorento, предлагающимся в Европе, за всю историю модели. Запас автономного хода (All-Electric Range) может достигать 57 км, а в городских условиях - 70 км.

Sorento PHEV предназначен исключительно для Европы. Как отмечают в корейской компании, в настоящее время уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры в РФ не позволяют говорить о выводе гибридных версий на российский рынок.

Kia Sorento собирают для России на заводе "Автотор" в Калининградской области. Старт продажи нового поколения модели состоялся 15 октября. За две недели компания продала 322 машины, а в ноябре - 949 (с учетом Sorento Prime).

Sorento оснащается бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра (180 л. с.) и 6-ступенчатым "автоматом", а также 2,2-литровым турбодизелем мощностью 199 л. с. и 8-диапазонным "роботом". Все моторы семейства Smartstream. Привод на выбор - передний или полный. SUV предлагается с 5- и 7-местным вариантом компоновки салона.

Для автомобиля доступно восемь комплектаций. Цены на Kia Sorento начинаются с 2 149 900 рублей и заканчиваются на отметке 3 219 900 рублей.