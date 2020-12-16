Страховщики назвали модели машин, которые чаще всего похищают

Страховщики посчитали убытки от угонов. Предпочтения любителей чужих автомобилей не изменились с прошлого года. По-прежнему в лидерах среди самых угоняемых машин Kia, Hyundai и Toyota.

Эти марки, как самые угоняемые, возглавляют рейтинг таких страховых компаний, как "РЕСО-Гарантия", "Страховой дом ВСК" и МАКС, сообщает РИА Новости. Toyota и Kia также фигурируют у "Согласия". Популярны у угонщиков и Lexus с Mitsubishi.

Надо сказать, что рейтинги угонов страховых компаний всегда отличаются как друг от друга, так и от данных по угонам МВД.

Ведь они ориентируются на случаи неправомерного завладения только теми машинами, которые у них застрахованы. Поэтому места в таких рейтингах напрямую зависят от портфеля страховщика. Чем больше у него застраховано "тойот", тем выше рейтинг по угонам будет у этой марки. И наоборот.

Именно по этой причине Toyota Camry - одна из самых угоняемых моделей в рейтинге "Страхового дома ВСК" - в рейтинге компании МАКС вовсе не значится. Нулевые показатели МАКС отметил и по кроссоверам Hyundai Tucson. Хотя и Camry, и Tucson, безусловно, очень популярные модели у угонщиков.

- Важно отметить, что в России по каско застрахованы порядка 4 миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются. А согласно статистике Банка России страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно 6,5 тысячи автомобилей, - прокомментировал директор департамента андеррайтинга одной из страховых компаний Андрей Ковалев.

В России зарегистрировано более 60 миллионов автомобилей. Застрахованы от угона - 4 миллиона

Таким образом, только треть угоняемых у россиян автомобилей застрахована, приходит к выводу эксперт. По его словам, частота угонов застрахованных автомобилей в среднем по рынку составляет 0,16 процента.

По данным МВД преступники в ночное время предпочитают угонять машины у домов, а днем - у торговых центров. Чаще всего они взламывают замки дверей и замок зажигания, разбивают боковое стекло или используют для угона радиоэлектронные средства.

Напомним, что недавно Всероссийский союз страховщиков обнародовал исследование по угонозащищенности машин. Согласно ему штатная комплектация автомобилей Hyundai и Kia плохо противостоит угонам. А так как такие модели этих марок, как Solaris и Rio, очень популярны на нашем рынке, то эти модели занимают первые места по угонам.

Удивительно, но все эксперты по защите машин от угонов в один голос говорят о плохой штатной защищенности всех машин Toyota. Без дополнительной и очень хорошей защиты машины этой марки покидают своих законных владельцев очень быстро. Однако в прошлогоднем рейтинге угонозащищенности ВСС Toyota Camry получила довольно высокие оценки. По данным МВД, по итогам прошлого года количество угонов этой модели выросло на 12 процентов.

Но также стоит напомнить, что по итогам прошлого года рекордный рост по угонам дала Kia Soul - 263 процента. На втором месте по росту популярности у угонщиков оказался Hyundai Creta - 142 процента. Третье место по всплеску интереса угонщиков заняла Kia Optima - рост угонов составил 126 процентов.

Как изменится картина угонов по итогам этого года, судить пока рано. Обычно МВД публикует такие данные не раньше февраля.

Скорее всего, угонов будет меньше. Пандемия повлияла и на криминал. Большинство людей сидели дома, и имущество свое держали под контролем.