Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Отмечается, что лишь треть угоняемых у жителей России транспортных средств застрахованы. При этом частота угонов застрахованных машин в среднем по автомобильному рынку составляет 0,16%.

Эксперты напоминают, что опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, рядом с промышленными зонами и в спальных районах.

Злоумышленники угоняют машины у домов в ночное время, а у ТЦ не стесняются днем. Чаще всего либо взламывают замки дверей и замок зажигания, либо разбивают боковое стекло или и вовсе используют специальные радиоэлектронные средства.

Кстати говоря, ранее страховщики составили рейтинг защищенности автомобилей от угона.