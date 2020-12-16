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16.12.2020 10:07
Рубрика: Легковые авто

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Текст: Валерий Карташов
Kia, Hyundai и Toyota - автомобили этих марок угоняли чаще всего осенью 2020 года. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные страховщики. Кроме того, популярностью у преступников также пользовались Lexus и Mitsubishi.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Пресс-служба Kia.
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Отмечается, что лишь треть угоняемых у жителей России транспортных средств застрахованы. При этом частота угонов застрахованных машин в среднем по автомобильному рынку составляет 0,16%.

Эксперты напоминают, что опаснее всего оставлять автомобиль на парковках крупных торговых центров, рядом с промышленными зонами и в спальных районах.

Злоумышленники угоняют машины у домов в ночное время, а у ТЦ не стесняются днем. Чаще всего либо взламывают замки дверей и замок зажигания, либо разбивают боковое стекло или и вовсе используют специальные радиоэлектронные средства.

Кстати говоря, ранее страховщики составили рейтинг защищенности автомобилей от угона.