Тренеры сборной России по биатлону рассказали о проблемах в команде

О состоянии Александра Логинова

Валерий Польховский: Тяжелая эстафетная гонка. Не сложился у Саши четвертый этап, когда была возможность побороться за более высокие места. Он очень сильно переживал, но молодцы ребята - подошли, поддержали, похлопали по плечу: "Саша, давай, держись". Я тоже подошел, сказал ему: "Саш, пусть все промахи останутся в сегодняшнем дне в Хохфильцене. Завтра начинаем новую работу". Да, он сильно расстроился. Но сегодня уже провел нормальную тренировку. Время у нас есть, чтобы сделать выводы. Посоветуемся. В принципе, на контакт он идет. Будем дальше выводить его к тому, чтобы он бился, не обращая внимания на то, что произошло в минувшее воскресенье.

Не будем делать выводы срочно, время еще есть. К сожалению, у нас на протяжении долгого времени все этапы бегут одни и те же ребята с небольшой заменой. К этим вещам нужно относиться серьезно. Дублер должен быть на любом этапе. В идеале любой биатлонист должен бегать любой этап. Да мы это обсуждали и еще будем обсуждать. Какие-то изменения планируем сделать. Но это внутренние дела, и я не хотел бы их выносить. Каждый имеет право на свое видение. Ну а мы должны сами разобраться, принять правильные решения, никого не оскорбить, по-деловому ставить разговор. Пока есть пятерка - Елисеев, Гараничев, Латыпов, Антон Бабиков, просматривается и Логинов. Может, кто-то еще появится из России после Ижевской винтовки. Но пока по этапам можно варьировать только эту пятерку.

Юрий Каминский: Во-первых, с чего вы [журналисты] взяли, что он не самый стрессоустойчивый. Чемпионами мира нестрессоустойчивые не становятся. Он скорее подвержен каким-то колебаниям. Мы стараемся помочь, разобрать какие-то ошибки. Сегодня видно, что состояние не самое лучшее и на этом фоне неудачная стрельба не добавляет настроения. То, что не убивает, должно делать нас сильнее.

К сожалению, недостаточно хорошо знаю, как тренировался в подготовительном сезоне Александр, но, чтобы делать выводы, надо рассмотреть всю взаимосвязь. Может, на подготовительном этапе ошибки были допущены, может, в процессе выхода в состояние высокой работоспособности. Даже не хочу сейчас лезть к нему с этими вопросами, разбираться. Хотя вопросы, конечно же, есть. Но сейчас не то время. Сейчас нужно в спокойной обстановке разобраться, поддержать его, найти те точки, на которые нужно надавить, чтобы улучшить его состояние.

Я воспринимаю это как данность. То, что на сегодня ходом Логинов немного слабее, чем в прошлом сезоне, что он ходом проигрывает 15-20 секунд - это ерунда, это можно добрать через пару недель. А вот стрельба… Возможно, подготовка складывалась так, что не всегда была возможность работать на хорошем рубеже, в необходимых условиях. Ветровая обстановка, может, не очень была, или слишком комфортная. Тут надо все посмотреть, чтобы делать какие-то выводы. Особенно по стрельбе. Но со стрельбой нужно в первую очередь разобраться.

О целесообразности самоподготовки биатлонистов к сезону

Юрий Каминский. Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Юрий Каминский: Предварительные выводы сделаем после этих этапов, пообщаемся, поговорим. Но глобально будем оценивать после главного старта, чемпионата мира. Там уже проведем глубокий анализ, что было сделано не так. Конечно, нужно помочь провести анализ, ребятам, тренерам, которые им помогали. Сейчас однозначно сложно говорить. С одной стороны, спортсмену хорошо, что он готовится самостоятельно, не давит груз ответственности. Но с другой стороны, возможно, это расхолаживает немножко. Возможно, ребята что-то не так делали.

О составе на женский спринт и готовности Светланы Мироновой

Михаил Шашилов: Акимова стартует однозначно. Казакевич, Миронова. По остальным надо подвести итог. Завтра дадим ответ, кто конкретно побежит в спринте.

Провели контрольную тренировку сегодня, состояние удовлетворительное. Никто не знает, какие сложности могут дать последствия от коронавируса. И в эстафете пришлось ее заменить. Вторую эстафету Франция проваливает. Жаклен, лучший стрелок. Они проигрывают нам пол-этапа, но никто пеплом голову не посылает. Бе после его промахов тоже никто не осуждает. Все готовятся, все веселые, все тренируются. И я, конечно, не хотел менять Миронову в эстафете, но сказалось общественное давление. Я думаю, надеюсь, что Миронова будет в порядке.

Об антирекордной серии гонок без медалей

Валерий Польховский: Есть такой момент. Но есть статистика, которая считает. А мы в команде стараемся сделать шаг вперед, подсказать что-то. В этом плане идет работа всем тренерским составом. По сторонам некогда смотреть, заняты делом, стараемся улучшить, чтобы каждый спортсмен мог успешно выступать. А то, что медалей нет, - тяжеловато, но терпимо.

О составе и подготовке к январским этапам

Валерий Польховский: По составам неправильно пока говорить, потому что еще есть гонки. Примерно есть понимание, но мы сейчас все расскажем, а потом появятся изменения, и будет неправильно. Мы сами хотели бы состав назвать, потому что есть нормативы по приобретению билетов и так далее. Но есть критерии по отбору, и мы не можем их нарушить. Буквально два старта и все имена назовем.

К январским стартам подготовку будем вести в России. К нам сюда уже прилетали и Акимова, и Гараничев, и Хахили. Все это отработано и с министерством спорта, и с Союзом биатлонистов России. То есть, все согласования есть. Вот как сейчас мы переезжали из Контиолахти в Хохфильцен. Нас рассадили по автобусам, привезли в аэропорт, мы прошли регистрацию. Никого не касались. Аэропорт был пустой что в Контиолахти, что в Зальцбурге. Минимизируя контакты, IBU создает "пузырь", и пока это у него получается.

О ближайшем резерве сборной

Юрий Каминский: За результатами Кубка России следим, но по большому счету никто не удивил. Но приятно, что на первых ролях молодые ребята. Халили, Стрельцов, Малиновский. Этих ребят мы ждем в сборной. Они должны поджимать ветеранов и бороться с ними на равных. Но вот в плане результатов: приехал Сучилов и с чужой винтовкой выиграл. И ходом на трассе оказался одним из лучших. А здесь был одним из худших.

Михаил Шашилов. Фото: rusbiathlon.ru/

Михаил Шашилов: Есть Екатерина Носкова, Наталья Гербулова. Из них только Татьяна Акимова пробилась. Она, конечно, большой молодец. После беременности пробиться в лидеры Кубка России… Посмотрим, в каком она состоянии. Носкова и Гербулова на Кубке IBU выступали, звезд не хватали, но зарубежный соревновательный опыт у них есть.

О коронавирусе

Валерий Польховский: IBU очень грамотно организовал перелет. Почему об этом говорю: ни у одного участника, в том числе и в нашей команде, нет ни одного положительного теста. Вчера сдавали уже шестой тест. Еще один предстоит. У всех отрицательные показатели.

Мы следим, чтобы на этапах Кубка России ребята ходили в масках, соблюдали дистанцию. Ребята, которые приедут с Кубка России на Кубок мира или Кубок IBU, должны быть осведомлены и понимать, что делать. Здесь мы постоянно ходим в масках. Спортсмены снимают маску, когда выходят только на трассу, находятся в своей комнате или принимают пищу. Был большой стресс в финском Контиолахти, но сейчас все нормализовалось.