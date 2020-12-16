Умер актер и певец Пётр Махалица

В ночь с 13 на 14 декабря в Варшаве скончался актер, певец и автор песен Пётр Махалица.

Причиной смерти названа продолжительная болезнь. Петру было 65 лет. Печальная информация опубликована на официальной странице актера в Facebook.

"Скончался Пётр Махалица. Это произошло в 02:30 в больнице МВД в Варшаве", - сказано в некрологе.

Махалица родился 13 февраля 1955 года в Пщине, сын актера Хенрика Махалицы, брат актера Александра Махалицы. В 1981-м окончил Театральную академию в Варшаве. Служил актером варшавского Всеобщего театра. С 2006 года - художественный руководитель Театра имени Мицкевича в Ченстохове.

Сниматься начал в 80-х: "Рыцарь", "Был джаз", "Убей меня, легавый", "111 дней летаргии", "Я умер, чтобы жить", "Искусство любви", "День урода", эпизодическая роль безногого инвалида в знаменитой "Шаманке" Жулавского.

Кроме того артист исполнял песни - собственного сочинения и Булата Окуджавы.