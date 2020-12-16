В Японии из-за снегопадов пострадали более 10 человек

В Японии из-за сильных снегопадов пострадали более десяти человек, передает телерадиокомпания NHK.

Травмы различной степени тяжести получили жители северных регионов страны. Так, за медицинской помощью были вынуждены обратиться как минимум шесть японцев из префектуры Ниигата, а также несколько человек из префектуры Акита.

По данным метеорологов, в различных районах префектур Ниигата и Гумма за последние сутки выпало рекордное количество осадков. В некоторых местах высота снежного покрова превысила 1,2 метра. Специалисты отмечают, что это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Власти островного государства призывают население быть бдительным. Ожидается, что в северной и западной частях японского архипелага в ближайшее время снегопады продолжатся.