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16.12.2020 14:00
Рубрика: Видео

Видео: Kia и Hyundai врезались на глазах у толпы полицейских

Текст: Вадим Давыденко

Глупо, наверное, попадать в аварию на глазах у инспектора ДПС, а потом, краснея и заикаясь, объяснять ему, что твоей вины в случившемся нет, "просто солнце сильно слепило глаза, светофор горел почти зеленым светом, а этот нехороший человек на "шестерке" вдруг кааак выскочит из-за поворота, каааак врежется в меня справа..."

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Так примерно и пересказывали обстоятельства случившегося ДТП владельцы Kia и Hyundai, столкнувшихся на тесном перекрестке южнокорейского города Ансан. На видео невозможно разглядеть светофор и дорожные знаки, но очевидно, что оба летели по узким улочкам слишком быстро для того, чтобы успеть оценить ситуацию на перекрестке...

И уйти от наказания виновнику аварии не удастся, как не удастся и "договориться по-хорошему, без полиции". Полицейские были на месте ДТП еще до того, как оно случилось, и было их более чем достаточно. 13 или 14 сотрудников районного отделения выстроились для обеспечения порядка перед домом Чо Дусуна, (печально известного в Корее насильника-педофила, жестоко надругавшегося в 2008 г. над малолетней школьницей. В начале декабря он вышел на свободу после 12 лет тюрьмы и в полиции опасались беспорядков - прим.ред.), а тут у них буквально под носом такое...

Нет никаких сомнений, что обстоятельства ДТП будут установлены в рекордные сроки и что нарушитель получит полагающийся штраф как минимум в 500 долларов.

#видео #авто