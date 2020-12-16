Вышел трейлер продолжения "Разочарования" от создателей "Симпсонов"

Третья часть анимационной фэнтези-комедии "Разочарование" (Disenchantment) создателя "Симпсонов" Мэтта Грейнинга обзавелась трейлером.

Ролик доступен на YouTube-канала сервиса Netflix и информирует, что у главных героев шоу всё стабильно не слава богу.

Как то: принцесса-алкоголичка с зубами наружу Бин, позитивный эльф Эльфо и исчадие Люцик вновь продираются через магические тернии (ведьмовство, колдунство, волшба). А также техногенности и психоделику, приплясывая с грибами, в частности. Экшн, легкая обнаженка, комичное застревание в дверях.

Новые эпизоды станут доступны с 15 января.

Первая часть "Разочарования" вышла в августе 2018-го.