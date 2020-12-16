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Вышел трейлер продолжения "Разочарования" от создателей "Симпсонов"

Новости
    16.12.2020, 11:26
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Третья часть анимационной фэнтези-комедии "Разочарование" (Disenchantment) создателя "Симпсонов" Мэтта Грейнинга обзавелась трейлером.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик доступен на YouTube-канала сервиса Netflix и информирует, что у главных героев шоу всё стабильно не слава богу.

Как то: принцесса-алкоголичка с зубами наружу Бин, позитивный эльф Эльфо и исчадие Люцик вновь продираются через магические тернии (ведьмовство, колдунство, волшба). А также техногенности и психоделику, приплясывая с грибами, в частности. Экшн, легкая обнаженка, комичное застревание в дверях.

Новые эпизоды станут доступны с 15 января.

Первая часть "Разочарования" вышла в августе 2018-го.

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