За пропаганду наркотиков в Сети грозит штраф в 1,5 млн рублей

Конкретнее, для граждан вводятся штрафы в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. Кроме того, может быть приостановлена деятельность юрлица на срок до 90 суток.

В действующей редакции КоАП штрафы за аналогичные нарушения значительно меньше - обычным гражданам грозит штраф в 4-5 тыс. рублей, должностным лицам - не более 50 тыс. рублей, а юрлицам - не более 1 млн рублей.

Если наркотики пропагандирует иностранец, то его тоже оштрафуют на сумму до 30 тыс. рублей, а еще могут выдворить из страны. Возможен также арест на срок до 15 суток.

Прежняя редакция КоАП предусматривала в таких случаях максимальный штраф до 5 тыс. рублей и обязательное выдворение.

Операторам связи и интернет-провайдерам придется блокировать информацию с пропагандой под угрозой штрафов до 500 тыс. рублей (прежняя планка - 100 тыс.). За повторное нарушение - до 800 тыс.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за склонение в интернете к потреблению наркотиков. Максимальный срок будет грозить при наступлении тяжелых последствий.

Прямая речь

Председатель Госдумы Вячеслав Володин:

"С каждым годом растет число преступников, которые, пользуясь анонимностью интернета, пропагандируют потребление наркотиков, создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести. Основными потребителями этой информации становятся совсем молодые люди, часто - несовершеннолетние. Принятым сегодня законом предлагается за такие действия установить повышенные штрафы.

Накануне Госдума приняла в первом чтении еще один законопроект на эту тему. Он дополняет Уголовный кодекс новым квалифицирующим признаком - склонение к потреблению наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Если в результате этих действий погибли люди, предлагается установить повышенную ответственность - лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает.

Законопроект подготовлен депутатами во исполнение поручения президента, который указал на необходимость принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ с использованием интернета".