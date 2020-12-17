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17.12.2020 08:17
Рубрика: Легковые авто

Audi привезла в Россию сразу три спорткара

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Дилеры Audi в России начали принимать предзаказы на три спортивные новинки - полноразмерный кроссовер RS Q8, универсал бизнес-класса RS 6 Avant и лифтбек RS 7 Sportback. Цены на них пока не опубликованы.

Фото: Пресс-служба Audi.
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RS Q8 - самый мощный серийный кроссовер в истории Audi. Он оснащен 4,0-литровым бензиновым битурбомотором отдачей 600 л.с., способен разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,8 секунды и имеет максимальную скорость 305 км/ч (с опциональным пакетом RS plus, с которым не устанавливается ограничитель скорости).

Снаружи RS отличается от стандартного Q8 спойлером на крыше, аэродинамическими элементами по периметру низа кузова, а также овальными выпускными патрубками.

Фото: Пресс-служба Audi.

RS A6 Avant - это спорткар с практичным грузопассажирским кузовом универсал. Машина также укомплектована 4,0-литровым бензиновым мощностью 600 л.с. с технологией mild hybrid. Автомобиль может набирать 0-100 км/ч всего за 3,6 секунды, а за 12 секунд способен разгоняться до 200 км/ч.

Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч, за доплату планку можно повысить до 280 или 305 км/ч. Экстерьер относительно стандартной A6 Avant переработан за счет аэродинамического обвеса, расширенных колесных арок и спортивной выпускной системы.

Фото: Пресс-служба Audi.

Лифтбек RS7 Sportback также укомплектован 4,0-литровым бензиновым мотором с двойным турбонаддувом мощностью 600 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Характерный для моделей RS широкий кузов с выступающими колёсными арками, сплошная полоса светодиодов между задними фонарями и широкая решётка радиатора Audi Singleframe.

"Живые" продажи спортивных моделей в России, вероятнее всего, стартуют в начале 2021 года.

#Audi