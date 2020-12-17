Байден публично сделает прививку от коронавируса

Сотрудники команды Джозефа Байдена работают над организацией его публичной вакцинации от коронавируса. Об этом в среду заявил сам избранный президент США по завершении пресс-конференции.

"Я не хотел бы лезть без очереди, но хочу продемонстрировать американцам, что вакцина безопасна", - объяснил политик, отметив, что занимается проработкой этого плана. Байден подчеркнул, что намерен сделать прививку публично, пишет ТАСС.

Ранее демократ уже заявлял, что готов публично привиться от коронавируса, когда безопасность препарата признает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он же в свою очередь во вторник выразил мнение, что Байдену следует сделать прививку в срок до инаугурации, которая состоится 20 января.

Напомним, 11 декабря управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компаний Pfizer и BioNTech о регистрации вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Уже 14 декабря в стране началась вакцинация от COVID-19.