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16.12.2020 07:27
Рубрика: В мире

Стали известны подробности инаугурации Байдена

Текст: Максим Макарычев
Избранный президент Джо Байден и избранный вице-президент Камала Харрис намерены принести свою официальную присягу за пределами здания Капитолия США, где располагается американский конгресс. Для организаторов мероприятия, которое пройдет 20 января, главной задачей, с одной стороны, станет организовать мероприятие, которое отражает традиционные правила исторической церемонии инаугурации, с другой, сделать так, чтобы она соответствовала ограничительным мерам, принятым во время пандемии коронавируса.
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Во вторник команда Байдена опубликовала некоторые подробности о мероприятии. После церемонии приведения к присяге Байден выступит с инаугурационной речью, в которой изложит свое видение борьбы с коронавирусом, улучшения восстановления экономики и объединения страны, сообщает ABC.

Фото: РГ
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Команда Байдена призвала своих сторонников не приезжать в Вашингтон на празднование инаугурации. На этот раз будет отменен традиционный парад на Пенсильвания-авеню, а небольшое количество зрителей, которые будут обязаны сдать экспресс-тесты на COVID-19, смогут наблюдать за церемонией с большой трибуны для обозрения при строгом соблюдении правил социального дистанцирования в полтора метра. Вероятно, на инаугурации состоятся виртуальные включения из различных штатов, подобные тем, которые происходили во время национального съезда демократической партии, когда была утверждена кандидатура Байдена.

Пока неизвестно, сколько участников будет размещено на так называемой VIP-платформе, которая обычно вмещает около 1600 человек. Точных решений пока не принято, но организаторы пытаются ограничить это количество. До сих пор неясно, состоятся ли традиционный инаугурационный бал, обед с членами конгресса или чаепитие перед церемонией с уходящим президентом. Главный конференц-центр Вашингтона обычно проводит несколько мероприятий, связанных с инаугурацией, но теперь это место используется как полевой госпиталь для оказания неотложной помощи заболевшим COVID-19.

Главный вопрос, который беспокоит организаторов, заключается в том, будет ли участвовать в мероприятии президент Дональд Трамп. Глава Белого дома, который продолжает делать заявления о широко распространенном мошенничестве на выборах, еще не сообщил, будет ли он присутствовать на инаугурации Байдена. Хотя многие предполагали, что он пропустит мероприятие после своего поражения, некоторые наблюдатели ожидают, что он появится ради соблюдения традиции, и даже может объявить в прощальной речи о том, что будет баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. Когда в интервью Sunday Fox News в воскресенье его спросили, будет ли он участвовать или присутствовать на инаугурации, Трамп сказал: "Я не хочу об этом говорить".

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