Большая пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 29 минут

Президент РФ Владимир Путин завершил большую пресс-конференцию, которая в этом году длилась 4 часа 29 минут. За это время глава государства успел ответить на 60 вопросов, включая вопросы представителей СМИ и поступившие в колл-центр обращения от граждан.

Отметим, что в прошлом году проходившая в традиционном формате большая пресс-конференция президента продлилась 4 часа 18 минут. Самое первое подобное мероприятие состоялось 18 июля 2001 года - тогда в нем приняли участие 400 журналистов, а глава государства за полтора часа успел ответить на 22 вопроса. Рекордным же по продолжительности стало общение Владимира Путина с журналистами в 2008 году - оно продлилось 4 часа 40 минут, за это время российский лидер успел ответить на 106 вопросов.

"РГ" вела онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина