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17.12.2020 15:02
Рубрика: Легковые авто

Два новых кроссовера Chery заметили в Москве

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.ru.motor1.com Фото: www.ru.motor1.com
Фото: www.ru.motor1.com

Chery привезла новые кроссоверы Tiggo 2 Pro и Tiggo 8 Plus в Москву. Два автомобиля серого цвета на одной из столичных парковок сфотографировали журналисты сайта Motor1.

Фото: Пресс-служба Chery.
В Россию едет Chery Tiggo 4 Pro. Выбора моторов не будет

Авторы публикации предположили, что эти машины прибыли в РФ для тестирования и сертификации. Однако для этой процедуры обычно используются автомобили белого цвета.

Ранее в Chery сообщали, что обе модели выйдут на российский рынок в 2021 году. В первом квартале появится новая "восьмерка", "двушка" - во второй половине.

В России Chery Tiggo 8 Plus будет продаваться под названием 8 Pro параллельно с обычным Tiggo 8. Дело в том, что это разные автомобили и по оснащению, и по цене. Версия Pro получит тот же мотор, какой сейчас используется для CheryExeed TXL - 1.6 с отдачей в 186 л.с., и встанет на ступеньку выше в модельном ряду.

Tiggo 2 Pro, напротив, должен оказаться дешевле всех других моделей Chery. В Китае у машины 1,5-литровый атмосферный двигатель, который выдает 106 л.с. Как укомплектуют кроссовер в РФ, пока не сообщается.

В настоящее время в модельной линейке компании осталось три автомобиля семейства Tiggo - 4, 7 Pro и 8. Пор объему продаж в 2020 году в РФ Chery занимает третье место среди китайских производителей, уступив только Haval и Geely.

Фото: www.ru.motor1.com
Фото: www.ru.motor1.com
#Chery