ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея ООН приняла большинством голосов российскую резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За проголосовали 130 государств, против выступили два - Украина и США, еще 51 страна воздержалась, сообщается в Twitter постпредства РФ при ООН.

Документ рекомендует государствам принять конкретные меры в законодательной области, сфере образования и в области прав человека, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание военных преступлений, а также преступлений против человечности. Резолюция призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации, в том числе законодательно.

Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

Напомним, что год назад ГА ООН также приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.