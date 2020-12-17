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17.12.2020 19:20
Рубрика: Власть

Глава СПЧ: Поправки об иноагентах не ущемляют права

Текст: Татьяна Замахина

Законопроект о возможности признания иноагентами отдельных физлиц не ущемляет права человека. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Путин: Иноагентам не запрещается участвовать в общественной деятельности

Законопроект об иностранных агентах может быть рассмотрен во втором чтении 22 декабря. В поправках предлагается приравнять к иноагентам незарегистрированные общественные объединения, а также физлиц, занимающихся политической деятельностью и получающих на это иностранное финансирование.

- Лично я не вижу каких-то потенциальных ущемлений прав человека в этом законопроекте. Тем более с принятыми поправками, - сказал Фадеев журналистам.

Если какие-то организации или физические лица работают на иностранные деньги, российские граждане должны об этом знать, подчеркнул он. "На мой взгляд, этот баланс найден", - отметил глава Совета.

Ко второму чтению проект доработали, и, в частности, решено отказаться от запрета на участие НКО-иноагентов в общественных советах при федеральных органах власти. Кроме того, решено, что обычные граждане, в том числе блогеры, не будут обязаны указывать в своих публикациях об иноагентах их статус. Уточняется понятие политической деятельности, что исключает из-под действия данного законопроекта об иноагентах деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, соцобслуживания, благотворительную сферу и ряд других. Документ сегодня одобрил ко второму чтению Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, рекомендовав дату рассмотрения.

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