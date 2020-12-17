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17.12.2020 11:56
Рубрика: Власть

Комитет ГД поддержал штрафы за нарушения на митингах

Текст: Татьяна Замахина
На заседании 24 декабря Госдума планирует рассмотреть в первом чтении пакет поправок о штрафах за нарушения на митингах. Серьезные финансовые санкции грозят за незаконное использование пресс-карт на митингах, за неповиновение силовикам и нарушения при спонсировании публичных акций. Поправки получили рекомендацию Комитета по госстроительству и законодательству.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Ранее Госдума приняла в первом чтении базовые законопроекты о новых правилах для митингов - в частности, о запрете их финансировать из иностранных источников, а также анонимно. СМИ запрещается скрывать отличительные знаки прессы, гласит другая норма. Автором предложений стал депутат Госдумы Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").

Теперь Госдуме предстоит рассмотреть смежные поправки в КоАП:

- вводятся штрафы от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательные работы до 50 часов за незаконное использование на митингах пресс-карты или знаков СМИ;

- за неповиновение требованиям сотрудников правоохранительных органов на митингах штрафы для граждан за первое деяние составят от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном совершении таких правонарушений - от 10 до 20 тысяч рублей. В качестве альтернативного наказания предложены административный арест на срок до 30 суток либо обязательные работы на срок до 200 часов;

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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- за нарушение финансирования митингов (неправомерное перечисление средств) спонсору-гражданину будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей;

- для организаторов, которые берут незаконную спонсорскую помощь или не отчитываются по установленной форме, вводятся штрафы для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей. Физлицам также грозят обязательные работы на срок до 40 часов.

Мягкость нынешнего наказания для нарушителей на митингах, как ранее заявил Дмитрий Вяткин, ведет к подрыву основ управления в государстве и может повлечь серьезные последствия.

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