Кроссвэну Kia Carnival разрешили выйти на российский рынок

В частности, машина получит два варианта силовых установок. Это атмосферный бензиновый двигатель V6 с рабочим объемом 3,5 л, который выдает мощность 249 л.с. и максимальный крутящий момент 331,5 Нм, и четырехцилиндровый турбодизель 2.2 л с отдачей в 199 л.с. (440 Нм). Оба агрегата сочетаются с 8-ступенчатым "автоматом". Привод исключительно передний.

По сравнению с предыдущим поколением машина выросла в длину на 40 мм до 5 155 мм - в итоге у нового Carnival будет самый просторный в истории модели салон. Этому способствует и увеличенная на 30 мм колесная база - 3 090 мм. Ширина кузова составляет 1 995 мм, высота - 1 750 мм, а с рейлингами - 1 785 мм.

Напомним, новый Carnival был разработан в концепции Grand Utility Vehicle - "Большой универсальный автомобиль" или кроссвэн. То есть, по задумке инженеров корейской компании, машина сочетает черты кроссовера и вэна. С одной стороны, у нее комфортабельный и просторный салон, в котором предусмотрена 7- или 8-местная компоновка, большое багажное отделение. С другой - спортивный экстерьер и высокий дорожный просвет в 182 мм.

Полученное ОТТС позволяет компании приступить к продажам новинки. Однако они стартуют только в 2021 году. Информация о ценах и комплектациях автомобиля будет озвучена позже.