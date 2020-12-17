Лукашенко встретился со спецпредставителем Папы Римского

Встреча со спецпосланником папы Римского Франциска архиепископом Клаудио Гуджеротти состоялась 17 декабря у Александра Лукашенко, сообщает источник в его администрации. Глава государства поблагодарил своего визави за приезд, назвав его визит в белорусскую столицу хорошим знаком. "Есть о чем поговорить, у нас всегда было много тем. Многие темы и остаются, их сразу не решишь. Но какие-то движения есть", - констатировал он.

Нынешний апостольский нунций в Великобритании, напоминают новостные порталы, с 2011 по 2015 годы занимал аналогичную должность в Беларуси. В этой связи президент подчеркнул во время беседы с высоким гостем из Ватикана, что у него остались "хорошие впечатления от переговоров", которые проходили с Клаудио Гуджеротти, когда архиепископ служил в костелах страны в предыдущие годы.

Лукашенко попросил передать Папе Римскому Франциску самые теплые поздравления с Новым годом и пожелания крепкого здоровья, ну а если он случайно заболеет, с доброй улыбкой в голосе добавил президент, "пусть не переживает: готовы принять его на лечение, мы умеем лечить. Но сейчас лучше не надо болеть. И Рождество здесь, Новый год, праздники - болеть нам некогда".

Архиепископ, в свою очередь, заверил, что обязательно передаст слова пожеланий главе РКЦ, сообщив, в частности, что Папа Римский хотел встречать рождественские праздники вместе с верующими, но карантинные мероприятия пока не позволяют это сделать.

Кстати, Римско-католическая церковь в республике с населением почти десять миллионов, уточняет БЕЛТА, считается второй конфессией по числу верующих. Только за последние двадцать лет в Беларуси количество религиозных общин РКЦ, которые объединены в четыре епархии, увеличилось в четыре раза. Церковные общины располагают 514 костелами, в которых служат 8 епископов и 453 священнослужителя, из которых 71 - иностранные граждане.