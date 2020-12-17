Малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей поддержки в пандемию

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) по разным каналам получили около 1 трлн рублей государственной поддержки в условиях пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных журналистов.

"В районе 1 трлн рублей направили по разным каналам в пострадавшие отрасли", - сообщил он. Глава государства подчеркнул, что меры были сформулированы и применялись для пострадавших отраслей экономики, прежде всего, для малого и среднего бизнеса.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.