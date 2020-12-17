Малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей поддержки в пандемию

Новости

Путин пока не планирует говорить по телефону с Байденом или Трампом 17:30
Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого 17:26
Путин: Гимн РФ был и остается объединяющим символом России 17:25
Песков не исключил создание альтернатив YouTube 17:20
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном возвращении Промеса 17:09
Автор "Благоволительниц" снимет режиссерский дебют с российской кинокомпанией 17:00
Столичные библиотеки и ДК открыли новогодний праздничный онлайн-марафон 16:59
Большая пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 29 минут 16:55
Путин рассказал о главном тосте в своей семье 16:51
Путин раскрыл секрет семейного счастья 16:40
Путин пообещал ростовскому губернатору помочь разобраться в ситуации с газетой "Вперед" 16:38
Глава Башкирии поручил проверить систему соцвыплат в регионе 16:38
Президент РФ рассказал о тратах средств из ФНБ 16:36
Чем наполняется движение по магистралям сотрудничества Иркутска и Минска 16:28
Путин: Российская анимация нуждается в большей поддержке государства 16:28
Вышел трейлер "Вампиров средней полосы" с Юрием Стояновым 16:27
Путин ответил на вопрос об отношениях России и Запада 16:22
Путин рассказал, какие книги читает внукам 16:15
Путин объяснил санкции США против Кадырова 16:10
Путин: Мы готовы начать расследование по Навальному, если получим материалы 16:09
Путин рассказал о планах водоснабжения Новороссийска и Геленджика 16:01
Вышел трейлер сериала про русского Харона "Пассажиры" 15:58
Путин обещал газифицировать смоленские деревни 15:48
Белорус Макс Корж попал в топ 10 артистов популярной социальной сети 15:46
Путин рассказал о возможном источнике водоснабжения Крыма 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
17.12.2020 16:46
Рубрика: Экономика

Малый и средний бизнес получил 1 трлн рублей поддержки в пандемию

Текст: Светлана Ментюкова

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) по разным каналам получили около 1 трлн рублей государственной поддержки в условиях пандемии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции для российских и зарубежных журналистов.

Фото: iStock
Путин назвал условие возобновления индексации работающим пенсионерам

"В районе 1 трлн рублей направили по разным каналам в пострадавшие отрасли", - сообщил он. Глава государства подчеркнул, что меры были сформулированы и применялись для пострадавших отраслей экономики, прежде всего, для малого и среднего бизнеса.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Экономика Бизнес Малый бизнес Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020 Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Программа поддержки семей с детьми будет расширена в следующем году
За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего