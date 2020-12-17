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Marvel подтвердила нетрадиционную ориентацию Звездного Лорда

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    17.12.2020, 19:30
Текст:   Богдан Бобров

Компания Marvel продолжает кампанию по расширению границ инклюзивности и толерантности в отношении всего на свете, переписывая характеры своих персонажей в комиксах (тем же самым занималась Джоан Роулинг, пока не впала в немилость публики за трансфобию).

Фото: instagram.com/ pabloruizzx
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Так, из под пера прогрессивного автора Эла Юинга вышел очередной выпуск серии про Звездного Лорда, в котором его сексуальная ориентация была изменена на бисексуальную. На протяжении предыдущих 40 лет Питер Квилл появлялся на страницах издательства исключительно как скучный и неинтересный (по современным меркам) натурал.

По сюжету лидер команды Стражей Галактики после взрыва попадает в параллельную вселенную, где ему даёт приют семейная пара синекожих гуманоидов. Поначалу парень скучает по своей возлюбленной Гаморе, но годы на чужбине летят быстро, и супергерой прельщается полиаморными отношениями, со всего маху влетая в любовный треугольник с разных сторон.

Будет ли что-то подобное происходить с персонажем в киновселенной Marvel - неизвестно, хотя такое развитие событий и маловероятно. Исполнитель роли Крис Прэтт известен своими консервативными взглядами, достаточно религиозен и ранее не был замечен в поддержке ЛГБТ-движений.

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