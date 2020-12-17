Минтруд: Более 16 млн детей смогут получить выплату к Новому году

Новогодняя выплата в 5 тысяч рублей может достаться 16 миллионам детей. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Направить такие выплаты семьям с детьми в возрасте до семи лет (включительно) поручил президент Владимир Путин.

"Если по состоянию на сегодняшний день ребенку не исполнилось восемь лет, то такие семьи будут претендовать на соответствующую выплату, - пояснил глава Минтруда. - По нашим данным, на сегодняшний день на эту выплату смогут претендовать более 16 миллионов детей".

По оценке Минфина, на эти выплаты необходимо направить 473,5 млрд рублей. По данным финансового ведомства, речь идет о чуть меньшем количестве получателей - здесь ориентируются на цифру в 14,7 млн детей. Как передает ТАСС, для выплат будут использованы средства из резервного фонда правительства.