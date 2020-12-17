Закон Республики Мордовия от 14 декабря 2020 года № 85-З "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Мордовия "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Мордовия на 2021 год"

Принят Государственным Собранием 3 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Республики Мордовия от 18 августа 2020 года № 58-3 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Мордовия на 2021 год" (Известия Мордовии, 18 августа 2020 года, № 87-48) изменение, заменив цифры "8522" цифрами "9020".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Мордовия А.Здунов







