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17.12.2020 06:50
Рубрика: Общество

Нарколог назвал безвредную норму спиртного

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Безвредной для организма можно считать дозу алкоголя, равную лишь чайной ложке. Такое мнение высказал психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Фото: iStock
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- Лечебная доза алкоголя - это чайная ложка в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше - это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред, - цитирует врача "НСН".

Медик добавил, что скептически относится к утверждениям о пользе красного вина. Он уверен, что об этом говорят либо любители напитка, либо те, кто связан с его производством.

Вместе с тем, Ковтун отметил, что в стране улучшилась ситуация с злоупотреблением и отравлениями алкоголем. Так он прокомментировал выводы экспертов федерального проекта "Трезвая Россия" о том, что к 2050 году численность населения в РФ может снизиться до 125 миллионов человек. Одним из факторов негативной динамики специалисты назвали алкоголь - среди трудоспособного населения его употребляют более 85 процентов, при этом более половины молодых людей - как минимум раз в неделю.

- С этим можно было согласиться 15-20 лет назад, когда в северных регионах и центральной России были часты случаи злоупотребления алкоголем, отравления суррогатом, обморожения. Но сейчас ситуация улучшилась, и этот прогноз, наверное, надеюсь, не сбудется, - сказал Ковтун.

Общество Здоровье Проблема алкоголизма Медицина и здоровое питание

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