В мире
17.12.2020 12:50
Текст: Татьяна Хорошилова

Народный артист СССР Михаил Лавровский стал лауреатом "Золотой маски"

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Евгения Новоженина / РИА Новости

Организаторы национальной театральной российской премии "Золотая маска" назвали лауреатов в специальной премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Ими стали народные артисты РСФСР Алексей Бородин, Андрей Мягков, Ольга Яковлева, народный артист РФ Кама Гинкас.

Фото: Предоставлено Белорусским государственным академическим музыкальным театром
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Среди них народный артист СССР Михаил Лавровский - член Экспертного совета по премии Союзного государства в области литературы и искусства Союзного государства.

Михаил Лавровский окончил Московское хореографическое училище в 1961 году и сразу поступил в труппу Большого театра, став солистом. Среди наиболее известных работ того времени партия Альберта в балете "Жизель" А. Адана, где его партнершей стала Наталья Бессмертнова. Роль Спартака в одноименном балете была переломной в его творческой карьере и стала своего рода его звездным часом и визитной карточкой.

Как педагог и балетмейстер работал за рубежом в Академии танца Италии, в труппе "Токио-балет", в хореографической школе Анны Барт в Берлине, в США, в том числе в Хьюстоне. В настоящее время - художественный руководитель Московского государственного хореографического училища им. Л. М. Лавровского.

Михаил Лавровский - член Экспертного совета премии Союзного государства в области литературы и искусства. С учетом итогов общественного обсуждения Экспертный совет принимает решение о рекомендации произведений на присуждение премий Союзного государства. При этом главным критерием отбора является значимость вклада произведений литературы и искусства в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией.

Фото: Сергей Куксин
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Впервые премия была присуждена в 2002 году. Ее обладателями стали Алексей Петренко, Алексей Дударев, народный писатель Беларуси Иван Шамякин, художники Михаил Савицкий, Леонид Щемелев, Георгий Поплавский, Валентин Сидоров, актеры Александр Калягин, Ростислав Янковский, Владимир Гостюхин, композитор Александра Пахмутова, дирижер Михаил Финберг и другие известные мастера культуры Беларуси и России.

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