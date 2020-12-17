Новый Geely Atlas позаимствует платформу Volvo XC40

Geely работает над кроссовером Atlas нового поколения. Информация об этом появилась в презентации для инвесторов китайской компании.

На слайде, который попал в распоряжение малайзийского портала Wapcar, новый кроссовер BoYue, как называют Atlas в Китае, перечислен в предварительном списке новинок на 2021 год. Указывается, что речь идет о BoYue на платформе CMA.

Строго говоря, CMA - не платформа, а компактная модульная архитектура, о чем и говорит буквальная расшифровка аббревиатуры. Ее создавала интернациональная команда инженеров во главе со специалистами из компании Volvo, уже давно принадлежащей китайскому холдингу. Сейчас CMA используется для всех автомобилей нового суббренда Lynk & Co, а также Volvo XC40 и Geely Tugella и Preface.

Никаких других подробностей о новинке нет. Но авторы публикации предположили, что новый Atlas будет мягким или подключаемым гибридом. Основным его двигателем станет полуторалитровый агрегат с 3-цилиндрами, который уже используется на обновленном Atlas Pro и Coolray. Ну и, конечно, новинка получит ряд "умных опций", отвечающих за полуавтономное вождение. В частности, адаптивный круиз-контроль и систему автопарковки.

Напомним, Geely Atlas в течение четырех с небольшим лет разошелся тиражом более миллиона экземпляров на рынках 18 стран, в том числе России и Беларуси. У нас продается самый первый вариант кроссовера. В Китае он уже прошел два рестайлинга и одно обновление. Кроме того, в Малайзии и некоторых соседних странах продается перелицованный Atlas под брендом Proton