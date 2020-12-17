О чем напомнил французский салон в гомельском дворцовом ансамбле

Казалось бы, где-то забытое богом поселение, в котором был подписан Россией в конце 18 века Кючук-Кайнарджийский мирный договор с Османской империей. Зато до сих пор извилисто выныривает перед белорусом русло реки Сож, на берегу которой рядом с Гомелем зеленела деревенька Гомий, подаренная Екатериной Великой в 1775 году генерал-фельдмаршалу Петру Румянцеву-Задунайскому за победу над турками. Правда, сегодня, спустя почти 250 лет, здесь вас встречает блистательный дворцово-парковый ансамбль, сохранивший имена своих владельцев - Румянцевых и Паскевичей. Он протянулся на 800 метров вдоль высокого берега реки, оставаясь свидетелем многих исторических событий минувших эпох. В его состав, напоминают краеведы, входят городище средневекового Гомеля с сохранившимися элементами естественного и исторического ландшафта.

Его пространство обрамляет величественный собор святых Петра и Павла и сохранившаяся до наших дней часовня-усыпальница семьи Паскевичей второй половины XIX века. Между прочим, более ста лет назад в журнале "Столица и усадьба" была опубликована статья не только с подробным рассказом об этом историческом парке, но и с описанием коллекций, хранившихся в залах ансамбля.

Среди них упоминались скульптурные творения Торвальдсена, Кановы, Рауха, были перечислены картины Каналетто, Софьи Крамской и Пьетро Ротари. Не случайно художественная коллекция Гомельского дворца считалась еще столетие назад гимном искусству XIX века.

Словом, именно в Гомельский ансамблевый комплекс, который год назад отметил свое столетие, любителей исторических памятников пригласила в этот четверг экспозиция "Интерьерный комплекс в стиле эпохи Наполеона III", посвященная временам последнего монарха Франции и племянника Бонапарта.

А разместилась она в одном из залов на втором этаже дворца Румянцевых и Паскевичей. Ее дополняют произведения изобразительного искусства, каминные часы, художественный фарфор и стекло. Это ранее поступившие в фонды музея экспонаты, а также принадлежащие частному собранию гомельского коллекционера антиквариата Сергея Путилина.

Сотрудники музея, комментируя экспонаты выставки, пояснили: стиль Наполеона III следует считать смешением разных художественных приемов, ярко отражавших вкусы предыдущих монархий. "Эклектические и имперские устремления породили в придворных кругах приверженность роскошной обстановке интерьеров, картинам в массивных золоченых рамах, вычурным драпировкам, замысловато декорированной мебели", - уточнили организаторы экспозиции.

На презентации во дворце можно было подробнее узнать и о французских мастерах, чьим талантом создавались эти и другие предметы интерьерного убранства, а, кроме того, вдохновиться живой музыкой в исполнении учащихся Гомельского колледжа искусств им. Н.Ф. Соколовского.