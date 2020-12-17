Новости

Российский теплоход доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи 03:46
Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы 03:15
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится 03:10
Вакцина Pfizer вызвала сильную аллергию у привитого от COVID-19 в США 02:45
В США власти восточных штатов ввели режим ЧС из-за снегопадов 02:44
В Египте в результате ДТП погибли семь человек 02:20
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 02:05
В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19 02:02
Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 01:50
Байден публично сделает прививку от коронавируса 01:33
Прокуратура Голландии назвала личность взломавшего Twitter Трампа хакера 00:47
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма 00:39
Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС 00:38
Вильфанд предупредил о "погодном кульбите" 00:03
"Аталанта" с Миранчуком сыграла вничью с "Ювентусом" 16.12.2020
Тедеско прокомментировал поражение от "Зенита" 16.12.2020
В праздники в Москве пройдут рейды по контролю за антиковидными мерами 16.12.2020
Капсула китайского беспилотника доставила лунный грунт на Землю 16.12.2020
Более 300 тыс граждан в Москве были оштрафованы за несоблюдение мер по COVID 16.12.2020
РПЛ отреагировала на драку болельщиков во время игры "Зенит"-"Спартак" 16.12.2020
Стало известно, в каких регионах самая короткая рабочая неделя 16.12.2020
В Пулково приземлился самолет из Москвы с неисправностью 16.12.2020
Правительство Болгарии выделило 25 млн евро на модернизацию советских Т-72 16.12.2020
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень 16.12.2020
В Болгарии ввели право отслужить добровольно полгода 16.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 03:15
Рубрика: В мире

Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы

Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен. Фото: AFP/MANDEL NGAN Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен. Фото: AFP/MANDEL NGAN
Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен. Фото: AFP/MANDEL NGAN

Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен сделают прививки от COVID-19 в присутствии журналистов. Мероприятие организовано с целью "укрепления доверия" американцев к вакцине.

Фото: AFP/JIM WATSON
Байден публично сделает прививку от коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе действующего президента США Дональда Трампа. Отмечается, что к Майку и Карен Пенс присоединится начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс, который также сделает прививку. Вакцинация пройдет 18 декабря в Белом доме, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Трамп также готов привиться от коронавируса. Он сделает прививку, когда его врачи сочтут это необходимым. Пока же сохраняется защитный эффект от препарата на основе антител, который американский лидер принимал во время лечения коронавируса.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Цены на нефть вернулись на докризисный уровень
Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических вакцинаций
ЦБ рекомендовал банкам приостановить продажу рискованных инструментов
Парламент Молдовы вернул прежний статус русскому языку
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек