Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы

Вице-президент США Майк Пенс и его супруга Карен сделают прививки от COVID-19 в присутствии журналистов. Мероприятие организовано с целью "укрепления доверия" американцев к вакцине.

Об этом сообщили в пресс-службе действующего президента США Дональда Трампа. Отмечается, что к Майку и Карен Пенс присоединится начальник военно-медицинской службы вице-адмирал Джером Адамс, который также сделает прививку. Вакцинация пройдет 18 декабря в Белом доме, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Трамп также готов привиться от коронавируса. Он сделает прививку, когда его врачи сочтут это необходимым. Пока же сохраняется защитный эффект от препарата на основе антител, который американский лидер принимал во время лечения коронавируса.