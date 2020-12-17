Программа поддержки семей с детьми будет расширена в следующем году, сообщил президент Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

Он напомнил, что в рамках этой программы выплаты получают семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Так, со следующего года нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет, доходы на каждого члена семьи в которых с учетом получаемых ими выплат не превышают прожиточного минимума, будет назначено пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. В этом году размер они получали на каждого ребенка по 0,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. "Мы проанализировали ситуацию, посмотрели, как это будет отражаться на доходах на семьи, и с 1 января будем на каждого ребенка платить больше", - сказал президент.

Он также напомнил, что в этом году увеличен критерий определения нуждаемости семей, в которых воспитываются дети в возрасте от 0 до 1,5 лет. Теперь право на пособие получают те из них, доход в которых на каждого члена семьи не превышает 2-х прожиточных минимумов. Ранее он составлял 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе.

На таких же условиях, но из средств маткапитала, могут получать выплаты семьи с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.