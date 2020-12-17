Путин допускает снижение оплаты за онлайн-обучение, если у вузов есть возможность

Президент России Владимир Путин считает, что вузы могут пойти на снижение оплаты за переведенное в онлайн обучение, если у них есть такие финансовые возможности.

Отвечая на вопрос о качестве дистанционного обучения в ходе большой пресс-конференции, он отметил, что порядка 70% бюджетов вузов расходуется на заплату преподавательского состава. Президент подчеркнул, что и в онлайн-формате педагоги работают не меньше, чем в очном, и должны получать заплату в полном объеме.

"В вузах жирка, чтобы снижать оплату (за обучение - прим.), почти нет", - отметил президент и обрисовал альтернативы: закрытие или объединение университетов.

"Если есть возможность у некоторых вузов как-то финансами поиграть, то, наверное, можно пойти и на определенное снижение (оплаты за обучение - прим.) там, где оно осуществляется преимущественно онлайн", - считает Владимир Путин.

Он напомнил, что государство в этом году дважды выделяло средства на поддержку образования. "Мы готовы делать это и дальше, исходя из тех реалий, которые складываются в системе высшего и среднего образования", - заключил он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.