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17.12.2020 14:36
Рубрика: Власть

Путин: Эрдоган держит слово, хвостом не виляет

Текст: Татьяна Замахина

В ходе пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о комфортных и сложных для общения иностранных лидерах. Президент ответил, что по такому принципу их не делит, но все же дал характеристику председателю КНР и президенту Турции.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Журналист спросил, кто из коллег за последние годы был для Путина самым трудным и комфортным переговорщиком.

Президент ответил, что не делит иностранных лидеров на удобных и неудобных. Уроков, по его словам, он никому не собирается давать - все они "люди высокого класса подготовки", нацеленные на решение задач, которые стоят перед их странами.

- Не делю на хороших и плохих, работаю со всеми, - резюмировал Путин. И конечная цель - достижение интересов России.

Он все же отдельно остановился на двух коллегах. Это, во-первых, Си Цзиньпин (КНР), с которым у Путина, по его словам, сложились дружеские и доверительные отношения. Это помогает в работе, добавил российский лидер.

Реджеп Тайип Эрдоган - с ним у президента России расходятся взгляды на отдельные вопросы. "Иногда противоположные", - уточнил Путин.

- Но это человек, который держит слово, мужчина, - оценил глава государства. - Он хвостом не виляет. Если считает, что это выгодно для страны, то идет до конца.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина

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