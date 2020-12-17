Путин еще не решил, идти ли на выборы в 2024 году

Президент Владимир Путин еще не решил для себя, пойдет он на выборы в 2024 году или нет. "Формально это решение от народа есть. Делать это или не делать - посмотрю", - заявил он на большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, стоило ли ему солидаризироваться с поправкой в Конституцию, которая позволяет вновь баллотироваться на высший пост, глава государства рассказал об одном своем универсальном правиле. "Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать", - сказал Путин.

- Я для себя еще не принял решение - пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит, - подчеркнул президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.