Путин: Гимн РФ был и остается объединяющим символом России

Российский гимн, положенный на музыку Александра Александрова, был и остается объединяющим нашу страну символом. Об этом заявил в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что россияне должны чувствовать, что "мы не Иваны без имени и племени", а должны брать самое объединяющее и ценное. По его словам музыка российского гимна замечательная, ее знает вся страна, и отказываться от этого не имеет смысла.

"Да, ситуация изменилась, текст мы поменяли, но, мне кажется, ничего страшного. Все произошло естественным образом, и это один из объединяющих страну символов", - добавил президент.

"РГ" вела онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина