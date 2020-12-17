Путин: Мы готовы противостоять попыткам вмешательства в российские выборы

Президент Владимир Путин уверен, что попытки вмешаться в российские выборы извне будут продолжаться, но Россия готова им противостоять.

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, всегда так делают. Не только в наши выборы, но и по всему миру. Это глобальная политика: как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, мы к этому готовимся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на большой пресс-конференции.

Эффективно противостоять таким попыткам получится только в том случае, "если подавляющее число наших граждан будет понимать, что это вмешательство, что мы обязаны этому противостоять и что это недопустимо, и мы сами должны определять свою судьбу", считает Путин.

"Вот это чрезвычайно важное внутреннее состояние нашего общества, поэтому настрой блогеров в интернете, настрой СМИ по защите самих себя - чрезвычайно важная вещь, отстаивание своего суверенитета", - полагает российский лидер.

Он также напомнил, что российская избирательная система открыта к сотрудничеству с зарубежными партнерами, наблюдателями. "Наверное, такой открытости вообще в мире нигде нет", - считает президент. Он отметил, что в некоторых штатах США вообще запрещено присутствие иностранных наблюдателей.

Тем временем в России институт наблюдения за выборами расширяется, к нему подключилась Общественная палата и другие общественные организации, большие полномочия в этой сфере есть у политических партий и СМИ. "Это направление нашей работы мы будем наращивать, чтобы добиться главного: а главное заключается в том, чтобы сами граждане нашей страны были уверены в том, что выборы проходят открыто, прозрачно, и что результаты их заслуживают уважения", - заключил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина