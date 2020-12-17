Путин надеется, что в течение года безработица снизится до обычных показателей

Президент России Владимир Путин надеется, что меры поддержки экономики позволят вернуть безработицу на те показатели, которые были до начала пандемии коронавируса. Об этом он заявил на большой пресс-конференции в четверг.

"Уровень безработицы у нас в начале года был 4,7%, сейчас, как вы знаете, он подрос до 6,3%", - напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что все, что делается властями по поддержке экономики и наиболее пострадавших отраслей "связано напрямую с поддержанием рабочих мест".

"Сейчас (безработица) 6,3%, надеюсь, что нам в течение года удастся выйти на прежние показатели", - заявил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.