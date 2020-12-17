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17.12.2020 13:08
Рубрика: Власть

Путин напомнил депутатам об ответственности за работу правительства

Текст: Галина Мисливская
Полтора десятка партий смогут принять участие в выборах в Госдуму в следующем году. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг всем им пожелал успеха и призвал не забывать, какая ответственность лежит на депутатах после принятия поправок в Конституцию.

Отвечая на вопрос о необходимости омоложения депутатского корпуса и появления новых партий, российский лидер отметил: "Это решают не новые партии и не политические тяжеловесы, это решают граждане, это решают избиратели, они принимают на выборах решение, кого поддержать". Российская политическая система развивается и дает большему количеству партий принять участие в больших общенациональных кампаниях, уверен президент.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Владимир Путин напомнил, что сейчас 16 партий имеет представительство в региональных парламентах и могут участвовать в федеральных выборах без сбора подписей. "Я хочу пожелать им успехов", - сказал президент.

Он также отметил, что традиционные политические партии, представленные в Госдуме, высказывают подчас полярные точки зрения по острым вопросам, но тем не менее "практически каждая их них выступает с патриотических позиций и так, как она считает нужным, стремится решить стоящие перед страной задачи". "Подходы, инструменты - разные, но цель у всех политических партий одна: благополучие и развитие страны", - считает Владимир Путин.

Говоря о состоянии российского политического ландшафта, он напомнил, что теперь "парламент получил больше полномочий по целому ряду направлений, в том числе - по формированию правительства РФ". "Теперь Государственная дума по сути принимает окончательное решение не только по председателю правительства, но и по министрам и вице-премьерам. Президент обязан подписать те кадровые решения, которые будут приняты парламентом", - подчеркнул глава государства.

"Мне кажется, это существенным образом, еще не все это осознали, повышает значимость работы депутатского корпуса, ответственность перед страной, в том числе и за работу правительства. Эта связка между парламентом и правительством чрезвычайно важна", - считает он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Госуправление Президент Законодательная власть Госдума Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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