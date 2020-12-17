Путин назвал число живущих за чертой бедности россиян

13,5% россиян живут за чертой бедности, сообщил сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос журналиста "Комсомольской правды", глава государства подчеркнул, что ситуация сейчас в стране сложная, но управляемая. И были периоды в истории нашей страны намного сложнее. По его словам, на прямую поддержку населению страны во время пандемии коронавируса было выделено 838 миллиардов рублей.

"Когда я говорил, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов, - это не пустые слова. Мы это видим и понимаем. Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Ну было. В начале нулевых за чертой бедности было 20%. Почти треть страны", - подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что к 2030 году уровень бедности населения должен сократиться. "До 6,5 процента должно сократиться число тех, у кого уровень дохода ниже прожиточного минимума. Цель амбициозная, но реальная", - добавил глава государства.

Ранее по итогам первого полугодия 2020 года уровень бедности, определяемый Росстатом как доля населения с доходами ниже общероссийского прожиточного минимума, повысился до 13,2%. За полгода число бедных выросло на 1,3 млн человек. Это произошло прежде всего из-за сокращения реальных располагаемых доходов населения.

Однако, как отметили аналитики Всемирного банка, уровень бедности остается ниже, чем в первом полугодии 2018-2019 годов, потому что меры социальной поддержки частично амортизируют сильное негативное воздействие кризиса на занятость и располагаемые доходы населения.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.