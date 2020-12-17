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17.12.2020 15:53
Рубрика: Власть

Путин назвал главный результат договоренностей по Карабаху

Текст: Кира Латухина
Главное в договоренностях по Нагорному Карабаху - то, что удалось сохранить жизни людей, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Ситуация вышла из-под контроля не из-за вмешательства извне, заявил он. Владимир Путин назвал условие увеличения российского миротворческого контингента в регионе и призвал международные организации и иностранные государства включиться в гуманитарную работу.

"Ситуация вышла из под контроля. "Напряженка" длилась много лет. Не думаю, что это произошло из-за вмешательства извне", - заметил президент, напомнив, что перестрелки и стычки были многократные - и в конце концов вылились в конфликт.

Фото: Скриншот из видео / Минобороны РФ
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Позиция России всегда заключалась в том, чтобы без кровопролития прийти к договоренностям, напомнил Путин, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха, а сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным. Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения с Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор, уточнил он.

"Позиция Турции основана на том, что Турция защищала, как они считают, правое дело Азербайджана - а именно, возврат территорий, которые были оккупированы в ходе боестолкновений в 90-х", - продолжил Путин. "С международно-правовой точки зрения это неотъемлемая часть Азербайджанской республики. Сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала... Нагорный Карабах с точки зрения международного права - это тоже Азербайджан", - добавил он.

Но ситуация сложнее нормативных постулатов. Корни ее - в этническом конфликте, перекинувшемся в Нагорный Карабах. "Здесь у каждой стороны своя правда", - заметил Путин и напомнил, что в трехстороннем заявлении лидеры договорились, что боевые действия прекращаются и стороны останавливаются на позициях, где их застало подписание документа.

Возникает и много технических вопросов, связанных с инфраструктурой, но с ними надо разбираться спокойно в ходе переговоров - трехстороннее заявление дает для этого все основания и все возможности, убежден Путин. "Там заявлено, что после достижения перемирия следующим этапом должна быть полная нормализация отношений в регионе с раскрытием экономического и инфраструктурного потенциала, в том числе это касается автомобильного и железнодорожного сообщения", - уточнил он.

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik
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Путин заявил, что вспышка нарушения прекращения огня была единожды, и он надеется, что других не будет. Президент рассчитывает, что международные посредники "перейдут наконец от слов к делу" и начнут фактически помогать людям, прежде всего возвращающимся беженцам. Что не только Россия это будет делать, но и международные организации наконец развернутся, и другие государства откликнутся.

Президент допустил увеличение количества российских миротворцев - но только по договоренности со всеми сторонами, в том числе и азербайджанской. Вопрос чисто технический, сказал он.

"Договоренность о прекращении боевых действий очень важна, потому что прекращает кровопролитие, люди перестали гибнуть", - также заявил Путин. "Это вообще принципиально, все остальное второстепенно, - считает он. - Сохранение жизни и здоровья - это самая главная задача, которую мы решили".

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина

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