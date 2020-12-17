Путин назвал пандемию главной проблемой года

Отвечая на вопрос, плохой был год или было что-то хорошее, Владимир Путин провел сравнение с погодой - погода и есть погода, так и с годом - плюсы и минусы есть всегда, как в жизни. Год, конечно, связан с проблемой пандемии, но она затронула не только Россию, а весь мир, наложила отпечаток на все стороны жизни.

"Локдауны, сокращение производства, перевозок, все что с этим связано, сокращение рабочих мест, падение доходов - к сожалению, все это имело место быть", - перечислил президент. Этот океан проблем расплескался везде, по всему миру, сказал он, но Россия встретила их достойно. "И отчасти, может, даже лучше, чем в других странах, которые по праву гордятся устойчивостью своей экономики и развитием своих социальных служб и систем здравоохранения", - сравнил он.

Путин привел цифры. Падение ВВП составило 3,6 процента - меньше, чем практически во всех ведущих странах ЕС, чем в США. Промышленное производство "подсело" на 3 процента, главным образом за счет нефти. Но вчера президенту доложили приятную новость: рост обрабатывающей промышленности составил 1,1 процента. Сельское хозяйство - плюс 1,8 процента, и, по словам министра, по году может быть рост до 2 процентов.

Прибыль банков - примерно 1,3 тлрн рублей, это говорит об устойчивости финансовой системы, продолжил президент. Путин надеется и на рост реальной зарплаты до конца года на 1,5 процента. "К сожалению, при падении реальных располагаемых доходов населения", - добавил он, уточнив, что оно будет около 3 процентов.

Уровень безработицы в начале года был 4,7 процента и подрос до 6,3 процента. Но президент надеется, что в течение следующего года удастся выйти на прежние показатели. Хорошим обстоятельством назвал он и положительное сальдо торгового баланса. А госдолг, и так минимальный, - снизился на 10 млрд долларов. При этом международные резервы подросли, как и ФНБ (с 7,7 трлн до почти 13,5 трлн рублей).

Кроме того, Путин отметил, что 70 процентов бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов. "Мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с "нефтегазовой иглы", - констатировал он, добавив, что если кому-то хочется до сих пор представлять Россию бензоколонкой, то это не имеет оснований.

Говоря о пресс-конференции с элементами Прямой линии, Путин назвал хорошей практику, когда все поступившие в большом количестве вопросы получают реакцию, в том числе благодаря общественникам. "Буду просить волонтеров, ОНФ продолжить эту замечательную, очень полезную для страны практику", - сказал он, добавив, что для него такие мероприятия не формальные, а имеют большое значение.

"У меня огромный поток информации о происходящем в стране по разным каналам, но нет ничего более ценного, чем прямое общение с людьми, с гражданами, чтобы услышать их мнение, как и чем мы живем, и что нам нужно сделать, чтобы жить лучше", - заключил президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина