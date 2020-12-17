Путин назвал условие возобновления индексации работающим пенсионерам

Работающие пенсионеры заслуживают возобновления индексации, власти об этом думают. Как скоро это произойдет - будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос в ходе большой пресс-конференции.

Главе государства напомнили, что индексация для этой категории была приостановлена пять лет назад. Журналистка спросила, при каких условиях индексация будет возобновлена.

- Условие простое - бюджетная обеспеченность, - заявил президент.

Путин обратил внимание на название СМИ, которое представляет собеседница - "Молодой ленинец". "Ленинцы знают, что в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили", - напомнил он.

- Но в сегодняшних условиях, особенно в ситуации с коронавирусом, с падением доходов, индексация конечно, крайне важна, - подчеркнул российский лидер.

Он признал, что "есть определенные элементы незачета пенсионного обеспечения при определении конечного результата" для пенсионеров. "С этим нужно разобраться", - заявил Путин.

- Я бы подумал, конечно, и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке государства, - продолжил он. - Это не такие большие доходы.

Он уточнил, что речь о людях, которые заняты "на таких работах, на каких другие не стремятся". Дальше конкретизировать президент не стал.

Он напомнил, что на следующий год для пенсионеров предусмотрена индексация выше инфляции - на 6,3 % (здесь имеется в виду индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров, - Прим. "РГ"). Инфляция же ожидается на уровне 4%.

- Что касается того направления, о котором вы сказали, то мы, конечно, об этом думаем,- заявил Путин, возвращаясь к работающим гражданам преклонного возраста. - И пенсионеры этого заслуживают. Это точно.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.