Путин назвал условие возобновления индексации работающим пенсионерам

Главе государства напомнили, что индексация для этой категории была приостановлена пять лет назад. Журналистка спросила, при каких условиях индексация будет возобновлена.
- Условие простое - бюджетная обеспеченность, - заявил президент.
Путин обратил внимание на название СМИ, которое представляет собеседница - "Молодой ленинец". "Ленинцы знают, что в СССР работающим пенсионерам пенсию вообще не платили", - напомнил он.
- Но в сегодняшних условиях, особенно в ситуации с коронавирусом, с падением доходов, индексация конечно, крайне важна, - подчеркнул российский лидер.
Он признал, что "есть определенные элементы незачета пенсионного обеспечения при определении конечного результата" для пенсионеров. "С этим нужно разобраться", - заявил Путин.
- Я бы подумал, конечно, и об отдельных категориях наших пенсионеров, которые нуждаются в дополнительной поддержке государства, - продолжил он. - Это не такие большие доходы.
Он уточнил, что речь о людях, которые заняты "на таких работах, на каких другие не стремятся". Дальше конкретизировать президент не стал.
Он напомнил, что на следующий год для пенсионеров предусмотрена индексация выше инфляции - на 6,3 % (здесь имеется в виду индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров, - Прим. "РГ"). Инфляция же ожидается на уровне 4%.
- Что касается того направления, о котором вы сказали, то мы, конечно, об этом думаем,- заявил Путин, возвращаясь к работающим гражданам преклонного возраста. - И пенсионеры этого заслуживают. Это точно.
"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.