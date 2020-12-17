Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались почти 800 журналистов. Представители иностранных и российских федеральных СМИ находятся в Центре международной торговли в Москве, а региональные корреспонденты - работают на площадках в федеральных округах.

Сам президент находится в подмосковной резиденции Ново-Огарево, где оборудована специальная студия. "Там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках", - рассказал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе подготовки к пресс-конференции наибольшее количество вопросов от россиян поступало на тему пандемии. Граждан волнует состояние медицины и дистанционное обучение. Также звучали вопросы о проблемах дольщиков, ЖКХ и дорог. Волнуют жителей страны и резкий рост цен, а также доступность лекарств. Журналистов, в свою очередь, интересует ситуация в российской и мировой экономике, международные проблемы.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина