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17.12.2020 11:55
Рубрика: Власть

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин проводит 16-ю большую пресс-конференцию. Из-за пандемии коронавируса она проходит в новом формате, с элементами "Прямой линии". Таким образом, свои вопросы сегодня задают не только представители СМИ, но и граждане страны.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовались почти 800 журналистов. Представители иностранных и российских федеральных СМИ находятся в Центре международной торговли в Москве, а региональные корреспонденты - работают на площадках в федеральных округах.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Сам президент находится в подмосковной резиденции Ново-Огарево, где оборудована специальная студия. "Там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках", - рассказал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе подготовки к пресс-конференции наибольшее количество вопросов от россиян поступало на тему пандемии. Граждан волнует состояние медицины и дистанционное обучение. Также звучали вопросы о проблемах дольщиков, ЖКХ и дорог. Волнуют жителей страны и резкий рост цен, а также доступность лекарств. Журналистов, в свою очередь, интересует ситуация в российской и мировой экономике, международные проблемы.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина

Власть Работа власти Госуправление Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
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