Путин объяснил, почему в России нет межрелигиозных конфликтов

Россия веками копила опыт мирного сосуществования представителей разных религий, надо беречь это наследие, его утрата грозит разрушением страны, заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

"Россия складывалась изначально как многоконфессиональное государство, и у нас сложилась определенная культура отношений между представителями разных культур и этносов", - напомнил президент.

По его словам, в истории России было много болезненных и трагических моментов, но никогда "не было выборочного преследования за какую-то конкретную религию".

"Культура взаимоотношений между представителями разных религий вырабатывалась у нас веками. Поэтому у нас никто не допускает оскорбительных выпадов в отношении представителей тех или иных конфессий", - отметил глава государства.

Он обратился к аудитории с просьбой и впредь ничего подобного не допускать. "Потому что это будет разрушать нашу страну изнутри. Мы не можем себе этого позволить", - подчеркнул президент.

А те конфликты, которые происходят между представителями разных религий "в некоторых европейских странах", он объяснил крахом политики мультикультурализма. "У нас он сложился сам по себе на протяжении веков, и мы этим очень дорожим", - резюмировал президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.