Путин ответил на вопрос, когда сделает прививку от коронавируса

Президент Владимир Путин не сделал себе прививку от коронавирусной инфекции, поскольку для лиц его возраста вакцина пока не рекомендована. Главе государства в этом году исполнилось 68 лет.

Он сослался на мнение специалистов, которые говорят, что те вакцины, которые сегодня поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. "До таких, как я, вакцины пока не добрались", - сказал он на большой пресс-конференции.

- Я человек законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов, и поэтому пока этой вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным, - заверил он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.