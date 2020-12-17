Путин посоветовал Шнурову обратиться к фильмам классики советского кино

Президент Владимир Путин поблагодарил певца Сергея Шнурова за то, что тот воздержался от использования ненормативной лексики на большой пресс-конференции главы государства.

Шнуров принял участие в мероприятии как генеральный продюсер телеканала RTVI и спросил у президента, как простому русскому человеку описывать современную жизнь, не используя ненормативную лексику.

"Обратитесь к известным фильмам классики советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику", - ответил Путин. Он считает, что русский язык достаточно богатый, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной лексике.

- Хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как делаете это иногда, как я понимаю, со сцены на массовую аудиторию, - обратился президент к Шнурову.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.