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17.12.2020 14:19
Рубрика: Власть

Путин: Правительство работает достаточно эффективно

Текст: Владимир Кузьмин

Текущий состав кабинета министров формировался под стратегические цели страны, этим задачам отвечает и новых кадровых изменений в нем пока не планируется, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Правительство работает достаточно эффективно", - дал он свою оценку. Возможно, некоторые члены кабмина упустили момент, когда выросли цены на отдельные виды продовольствия. "Но в целом, особенно в условиях борьбы с пандемией, правительство работало эффективно и очень напряженно. Без преувеличения могу сказать - днем и ночью. Конечно, за это их можно и нужно поблагодарить", - считает Путин.

Коронавирус несколько сместил приоритеты страны, но стратегические цели не откладываются, заверил президент: "Правительство формировалось под эти стратегические цели, и полагаю, что оно этим задачам отвечает".

Последние кадровые изменения, по словам главы государства, были инициативой премьер-министра Михаила Мишустина. "Я с ними согласился. Каких-то других не вижу. Сам председатель ничего не инициирует", - заявил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

Власть Работа власти Госуправление Президент Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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