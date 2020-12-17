Путин предложил перенести нагрузку по утилизации мусора на производителей упаковки

Нагрузка за утилизацию мусора должна ложиться не на граждан, ее надо перенести на производителей упаковочных изделий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Главе государства поступил вопрос из Екатеринбурга про мусорную реформу.

- Не думаю, что она тормозит, - сказал Путин. - Много вопросов связанных с производством, но реформа сама по себе двигается.

По его словам, в этой сфере надо решить несколько задач:

- во-первых, наладить замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используются в производстве;

- второе - добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году отходы распределялись по сегментам и перерабатывалось;

- нагрузка за утилизацию мусора должна ложиться не на граждан, ее надо перенести на производителей упаковочных изделий.

Это мировая практика, которой будут придерживаться и в России, сказал Путин. Он напомнил, что в автопроме уже действует утилизационный сбор. "Ну, и ничего нормально, то же самое надо и для этой сферы", - заявил президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.