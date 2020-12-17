Путин рассказал, когда миротворцы покинут Приднестровье

Москва выступает за вывод миротворческого контингента из Приднестровской Молдавской республики, но только после того, как будет налажен диалог между ПМР и остальной частью Молдавии. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду на своей первой после победы на выборах пресс-конференции высказалась за вывод Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья и преобразования миротворческой операции в регионе в международную миссию гражданских наблюдателей. В МИДе РФ подобные заявления посчитали направленными на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы.

"Желаю успехов Майе Санду в ее работе, но ничего нового она как представитель определенной политической силы не сказала. Мы давно слышим от представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент. Майя Санду является президентом Молдовы, но она в то же время является гражданкой Румынии. Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы", - заявил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.