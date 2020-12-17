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17.12.2020 15:23
Рубрика: В мире

Путин рассказал, когда миротворцы покинут Приднестровье

Текст: Диана Ковалева
Москва выступает за вывод миротворческого контингента из Приднестровской Молдавской республики, но только после того, как будет налажен диалог между ПМР и остальной частью Молдавии. Об этом на ежегодной большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду на своей первой после победы на выборах пресс-конференции высказалась за вывод Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья и преобразования миротворческой операции в регионе в международную миссию гражданских наблюдателей. В МИДе РФ подобные заявления посчитали направленными на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Желаю успехов Майе Санду в ее работе, но ничего нового она как представитель определенной политической силы не сказала. Мы давно слышим от представителей различных западных стран о том, что нужно вывести наш миротворческий контингент. Майя Санду является президентом Молдовы, но она в то же время является гражданкой Румынии. Мы услышали представителей западных стран о необходимости вывести контингент. И в целом мы за то, чтобы вывести, как только созреет соответствующая обстановка. Как только будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы", - заявил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

В мире экс-СССР Молдавия Власть Работа власти Внешняя политика Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020

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