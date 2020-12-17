Путин рассказал о планах поддержки туристической отрасли

Государство окажет властям в регионах помощь с развитии туристической инфраструктуры и ожидает участия местных бизнес-структур в этой работе, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг.

Глава государства признал, что о российских туристических достопримечательностях можно услышать такие отзывы: да, так красиво, но туалета нет, руки помыть негде, питание не налажено, ни проехать, ни пройти.

"Это требует времени и, конечно, колоссальных денег", - отметил Путин. "Прежде всего, мы исходим из того, что деньги будут вкладывать те бизнес-структуры, которые работают в этой сфере", - сказал он.

"Государство должно оказывать необходимую поддержку, разумеется, инфраструктурную прежде всего. Соответствующие средства мы будем на это выделять, они предусмотрены, как я уже сказал. Будем поддерживать и бизнес в целом, и региональный в том числе", - продолжил президент.

Он привел в пример Турцию и Южную Корею, которые оказывали помощь критически важным областям экономики в кризисные времена. "Примерно в этом направлении будем двигаться", - сказал российский лидер.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.