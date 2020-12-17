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17.12.2020 13:54
Рубрика: Власть

Путин: Россия будет наращивать поддержку Донбасса

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия будет наращивать поддержку Донбасса. Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства подчеркнул, что "Россия как поддерживала, так и будет поддерживать" Донбасс.

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- Мы даже будем наращивать поддержку Донбасса, - уточнил он. - Это касается поддержки производства, решения социальных, инфраструктурных вопросов и так далее. Будем двигаться спокойно по этому направлению.

В России, добавил Путин, понимают всю сложность ситуации в этих регионах, и сотрудничество, подчеркнул он, будет идти не только по гуманитарной линии.

Глава государства отметил, что официальные лица в Киеве много раз заявляли, что не собираются выполнять минские соглашения, а они подтверждаются резолюцией Совбеза ООН. То есть приобрели силу закона, и пересмотреть их не удастся. По его оценке, Киев не преуспел в плане политического урегулирования, решения экономических и социальных вопросов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Блокада Донбасса

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